Автобусы во Владимир поставит всё же нижегородская компания. К слову, единственная, заявившаяся на новые торги, объявленные мэрией. Контракт на закупку 14 автобусов для города в рамках

Автобусы во Владимир поставит всё же нижегородская компания. К слову, единственная, заявившаяся на новые торги, объявленные мэрией. Контракт на закупку 14 автобусов для города в рамках инфраструктурного кредита на подписании у поставщика. Жалобу от “МАЗ Центр Челябинск” в управлении федеральной антимонопольной службы рассмотрели. Напомним, по мнению руководства компании, конкурсная документация, представленная Заказчиком – администрацией города