В начале выпуска - к главной теме этого дня. Взрыву в Александрове. Он прогремел накануне в парке...

В начале выпуска - к главной теме этого дня. Взрыву в Александрове. Он прогремел накануне в парке "Сосенки". 38-летний житель Александрова - в состоянии алкогольного опьянения - бросил гранату в людей. Региональным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Подробности узнаем у Руслана Меньшикова, главного редактора газеты "Новый город Александров". Он выходит на прямую связь со студией "Вестей" с места событий.- Руслан, спасибо! Руслан Меньшиков - о взрыве гранаты в александровском парке "Сосенки". Как себя чувствуют пострадавшие? Расскажем уже в нашем итоговом выпуске, в 21.05. В Александрове сейчас работает съёмочная группа "Вестей".Ситуацию в Александрове взял под личный контроль глава региона Алексаендр Авдеев. Раненым в результате взрыва оказывают всю необходимую помощь. Как уточняют в Следственном комитете, житель Александрова задержан по подозрению в покушении на убийство группы лиц общеопасным способом. А вот где мужчина взял гранату? Официальный комментарий Марии Серовой, старшего помощника руководителя регионального Управления Следственного Комитета.Мария Серова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области:- Со слов подозреваемого, он приобрёл боевое орудие около двух недель назад у знакомого, с которым совместно употребляли спиртное. Причастность к совершению преступления мужчина не отрицает. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями Следственного Комитета России проведены обыски в гаражах, жилище подозреваемого, а также иных лиц. Допрошены участники произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.