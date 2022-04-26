Контракт заключён.

Компания «ГлобалАвто» поставит «Владимирпассажиртрансу» 14 новых низкопольных автобусов. К концу мая областной центр получит 12 «ЛиАЗов» на 30 посадочных мест и два «ПАЗа» модели «Вектор Next» на 23 пассажира.Сумма контракта составит почти 253 млн рублей. Средства выделены в рамках инфраструктурного кредита. Новый подвижной состав должны пригнать к концу мая. Новый общественный транспорт будет ездить на газовом топливе.Напомним, что найти поставщика удалось лишь с четвёртого раза. Ранее по разным причинам торги или их результаты .