Программа «Начни иначе» стала одной из лучших практик в мире, соответствующих целям устойчивого развития ООН.

Открывается прием заявок для участия в юбилейной всероссийской конкурсной программе .Цель программы — помочь инклюзивным социальным предпринимателям и НКО создать финансово устойчивые бизнес-модели и найти новые возможности для развития даже в кризисное время.С 2018 года программа помогает инклюзивным организациям достигать социально значимых бизнес-целей и увеличивать вклад в решение проблем людей из уязвимых групп.В этом году «Начни иначе» отмечает пятилетие с момента создания. Из года в год программа трансформируется, реагируя на актуальные вызовы времени и запросы социально ориентированного бизнес-комьюнити.Принять участие в акселерационной программе смогут социальные предприниматели и некоммерческие организации, работающие не менее 6 месяцев и зарегистрированные как юридическое лицо, чья деятельность направлена на оказание системной помощи и улучшение качества жизни людей из уязвимых групп, таких как люди с инвалидностью, люди старшего возраста, люди в трудной жизненной ситуации, дети с сиротским опытом.В этом году количество финалистов расширилось — теперь в программу по итогу отбора заявок пройдут 32 организации. Участниками программы станут руководители организаций и их команды. Такой подход поможет повысить квалификацию и вовлеченность сотрудников по всем основным направлениям бизнеса.Обучение пройдет в онлайн-формате в течение 10 недель. За это время социальные предприниматели получат доступ к экспертному теоретическому контенту и практическим инструментам ведения бизнеса, а также сопровождение опытными трекерами, которые помогут обозначить узкие места в бизнес-процессах и прицельно проработать их.Для комфортного прохождения программы организаторы компенсируют оплату услуг нянь для участников с маленькими детьми. Также все участники получат возможность воспользоваться консультациями профессиональных психологов.В 2022 году программа реализуется при поддержке Европейского союза, финалисты смогут претендовать на получение грантов для дальнейшего развития, а также грантов на образовательные поездки по России общей суммой более 124 000 евро.Заявки в программу принимаются с 25 апреля до 20 июня включительно.«В юбилейный 5-й год команда акселератора "Начни иначе" адаптировала обучающую программу под реальные вызовы 2022 года. Вместе с участниками мы комплексно рассмотрим различные факторы, влияющие на финансовую устойчивость бизнесов, а также найдем новые возможности трансформации бизнес-модели, новые ниши и поможем в поиске ресурсов тем предпринимателям, чья деятельность направлена на системную помощь обществу и решение социальных проблем. Важно, что обучение будут проходить не только руководители, но и сотрудники инклюзивных организаций. Такой подход поможет фаундерам масштабнее оценить свой бизнес, а членам команды найти новые точки развития и получить мотивацию для дальнейшей работы», — говорит директор и сооснователь Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая.По итогам 2018–2021 гг. акселератор получил всеобщее признание среди экспертов и стала обладателем премий: «Визионеры», «Импульс Добра», «Лидеры корпоративной благотворительности в парадигме устойчивого развития», Finaward и Retail Finance Awards, РСПП «Лидеры российского рынка».За время существования программы «Начни иначе» организаторы получили почти 500 заявок из более чем 70 регионов России. За 4 года проведения программы «Начни иначе» финалистами стали более 50 инклюзивных организаций и НКО, которые трудоустраивают людей с инвалидностей, создают для них товары и услуги, а также возможности для социализации, по итогам обучения в программе 38 из них вышли на самоокупаемость.Программа «Начни иначе» стала одной из лучших практик в мире, соответствующих целям устойчивого развития ООН.