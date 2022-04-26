В управлении дороги Москва - Нижний Новгород анонсировали еще два крупных ремонта, которые...

В управлении дороги "Москва - Нижний Новгород" анонсировали еще два крупных ремонта, которые пройдут на федеральной трассе этим летом.К сентябрю планируется полностью обновить дорожное покрытие на М-7 в Вязниковском районе, на участке вдоль деревень Мокрово, Симонцево и до поворота на Мстёру. В этом же году начнется ремонт полотна на подъезде к Лакинску со стороны Москвы. Чтобы минимизировать неудобства для автолюбителей, в Собинском районе работы пройдут в два этапа. Специалисты отфрезеруют поврежденный асфальт, уложат новый слой толщиной 4 cм, нанесут разметку из термопластика и выровняют обочину. В упрдоре просят автомобилистов с пониманием отнестись к временным ограничениям движения.