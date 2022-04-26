Муромской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об охране труда в...

Муромской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об охране труда в ООО «Карьер+» .Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, 23 марта 2022 стропальщик ООО «Карьер+» при выполнении погрузочных работ получил травмы, от которых впоследствии скончался.Причинами несчастного случая явились нарушения требований Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных приказом Минтруда России 28.10.2020 № 753н.Муромский городской прокурор 7 апреля 2022 направил материалы проверки в СО по городу Мурому СУ СК РФ по Владимирской области для решения вопроса об уголовном преследовании.По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.В настоящее время проводится предварительное следствие.Расследование уголовного дела находится на контроле Муромской городской прокуратуры.Фото: https://pixabay.com/ru/