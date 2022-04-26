Сотрудники отделения судебных приставов Муромского района УФССП России по Владимирской области...

Сотрудники отделения судебных приставов Муромского района УФССП России по Владимирской области разыскали должника в другом регионе, взыскав с него более 426 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.33-летний муромлянин накопил задолженность по алиментным платежам в пользу несовершеннолетней дочери на сумму свыше 146 тысяч рублей, а также порядка 280 тысяч рублей в адрес кредитной организации.Должник уклонялся от встреч с судебным приставом-исполнителем, установить его местонахождение не удавалось, в результате чего он был объявлен в розыск.Сотрудник службы нашел мужчину в Московской области и установил, что должник имеет постоянный доход в виде заработной платы, а значит может расплатиться с долгами.В рамках сводного исполнительного производства судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника, а также был составлен акт описи ареста на дорогостоящий смартфон, принадлежащий мужчине.После применения комплекса мер принудительного характера, должником в полном объеме выплачен долг по алиментам, а также задолженность по алиментам на содержание супруги и долг в пользу кредитной организации на общую сумму более 426 000 рублей.Фото: https://stock.adobe.com/ru/