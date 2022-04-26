Майор запаса стал добрым волшебником. Гармонист Владимир Новосёлов выступает под открытым небом для...
Майор запаса стал добрым волшебником. Гармонист Владимир Новосёлов выступает под открытым небом для жителей и гостей областного центра. Его сцена - смотровая площадка на Пушкинском бульваре.
Исполнитель
говорит о себе так: "Найти меня можно у коня со стороны хвоста".
Владимир Новосёлов - бывший военный. Служил в войсках противовоздушной обороны.
А выйдя на пенсию, решил дарить радость людям. Пригодились 2 года музыкальной
школы. Энтузиаст уверен: сегодня людям как никогда нужны положительные эмоции.
Для своих слушателей он поёт детские и патриотические песни. В том числе -
композицию о городе Владимире собственного сочинения. Владимир Алексеевич
шутит: вход на концерты - свободный, выход - тоже.