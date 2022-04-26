Майор запаса стал добрым волшебником. Гармонист Владимир Новосёлов выступает под открытым небом для...

Майор запаса стал добрым волшебником. Гармонист Владимир Новосёлов выступает под открытым небом для жителей и гостей областного центра. Его сцена - смотровая площадка на Пушкинском бульваре.Исполнительговорит о себе так: "Найти меня можно у коня со стороны хвоста".Владимир Новосёлов - бывший военный. Служил в войсках противовоздушной обороны.А выйдя на пенсию, решил дарить радость людям. Пригодились 2 года музыкальнойшколы. Энтузиаст уверен: сегодня людям как никогда нужны положительные эмоции.Для своих слушателей он поёт детские и патриотические песни. В том числе -композицию о городе Владимире собственного сочинения. Владимир Алексеевичшутит: вход на концерты - свободный, выход - тоже.