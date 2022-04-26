Несанкционированную свалку возле одного из домов на улице Суздальской уберут летом. Мэрия отреагировала на сюжет 6 канал. Напомним, жильцы дома 8 «А» были недовольны свалкой около дома. Ранее

Несанкционированную свалку возле одного из домов на улице Суздальской уберут летом. Мэрия отреагировала на сюжет 6 канал. Напомним, жильцы дома 8 «А» были недовольны свалкой около дома. Ранее на этом месте был гараж. Сейчас от него остались только доски и строительный мусор. По словам местных жителей, такая куча мусора здесь уже полгода. Кому принадлежала постройка,