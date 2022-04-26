О том, как работают нотариусы 33-его региона, Вестям рассказала Наталья Половинкина, нотариус...

О том, как работают нотариусы 33-его региона, "Вестям" рассказала Наталья Половинкина, нотариус Ковровского нотариального округа. С ней беседовала юрист Лариса Павлова. Интервью в эфире - прямо сейчас.