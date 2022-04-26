Первомайскую демонстрацию перенесли из Владимира в Ковров. На первомайское шествие и митинг – в Ковров. Праздничные профсоюзные мероприятия в этом году решили организовать нестандартно.

Первомайскую демонстрацию перенесли из Владимира в Ковров. На первомайское шествие и митинг – в Ковров. Праздничные профсоюзные мероприятия в этом году решили организовать нестандартно. 1 мая столица Владимирской области уже третий год подряд обойдётся без демонстрации и митинга. В прошлые годы во Владимире профсоюзным организациям не удавалось провести массовые мероприятия из-за ковидных ограничений. В этот