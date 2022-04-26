Больше нет необходимости заполнять лишние сведения, данные подгружаются в режиме онлайн из систем...

Больше нет необходимости заполнять лишние сведения, данные подгружаются в режиме онлайн из систем ФСС. Результат можно получить за пару минут. Чтобы заказать справки о выплаченных пособиях и 2-НДФЛ, следуйте простой инструкции:Войдите в Личный кабинет ФСС (вход по учетной записи на портале госуслуг) – «Кабинет получателя услуг»Выберите раздел «Заказ электронных справок»Создайте «новый запрос в Фонд» (выберите нужный регион, тип справки и за какой период она нужна (возможно заказать справку сразу «по всем РО ФСС»)Нажмите «отправить»Через две минуты справка будет сформирована и появится в Вашем личном кабинете.Справка подписана электронной подписью. Вы всегда можете скачать и предъявить ее по месту требования.В чем разница между справкой 2-НДФЛ и справкой о выплаченных пособиях?В справке 2-НДФЛ содержится информация только о суммах выплаченных пособий, которые облагаются налогом на доходы физических лиц (то есть с указанием суммы удержанного налога).НАПОМИНАЕМ! ФСС РФ производит удержание и перечисление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с суммы больничного по заболеванию или травме, начиная с четвертого дня после его открытия, выплаченного за счет средств обязательного социального страхования (первые три дня болезни оплачивает работодатель, он же удерживает НДФЛ с этой суммы). Справка о выплаченных пособиях содержит информацию обо всех выплатах ФСС (пособие по временной нетрудоспособности, материнские пособия, оплата дополнительного отпуска на период лечения, предоставляемого работнику, пострадавшему на производстве).Источник фото: телеграм-канал ФСС_info