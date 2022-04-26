За 2021 год нотариусы совершили более 45,5 млн. нотариальных действий (на 14% больше, чем в 2020-м).

За 2021 год нотариусы совершили более 45,5 млн. нотариальных действий (на 14% больше, чем в 2020-м). Об этом сообщил президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Дню нотариата. Мероприятие проходило 21 апреля в пресс-центре «Россия сегодня».С «бумаги» в «цифру»Прогресс особенно заметен на фоне тенденций прошлых лет, когда число нотариальных действий сокращалось по вполне объяснимым причинам.- По несколько миллионов в год из оборота уходили такие устаревшие и простые действия, как удостоверение бумажных копий документов, подлинности подписи и тому подобное. В то же время, их замещали сложные нотариальные действия с высокой интеллектуальной составляющей и ответственностью — удостоверение сделок, корпоративная сфера, действия с цифровыми технологиями, - рассказывает Константин Корсик. - Число новых действий нотариата компенсировало уход архаичных. Сегодня обращение к нотариусу фактически стало важной частью стабильного и безопасного гражданского оборота. Нотариус обеспечивает гарантии защиты прав и собственности в новых форматах.Всё чаще граждане обращаются к нотариусам с просьбами перевести бумажные документы в электронный формат. По данным ФНП, только за прошлый год «нотариальной телепортацией» воспользовались около 4,6 млн. раз (Из них более 26000 во Владимирской области по данным Владимирской областной нотариальной палаты). Кроме того, ощутимо возросло количество обращений с целью удостоверения всевозможных видов сделок по отчуждению недвижимости. В 2021 году рекордных показателей достиг спрос на сделки со строениями и нежилыми помещениями - различными гаражами, складами и машиноместами. По сравнению с 2020-м их число увеличилось на 24%. В то же время, количество удостоверенных сделок с жилыми помещениями выросло на 13% (всего около 616 тыс.).Эксперты говорят, что на рост числа сделок повлияло и активное внедрение в нашу жизнь дистанционных форматов. Чтобы оформить договор купли-продажи или корпоративную сделку, заключить брачный договор или решить другую насущную задачу, людям сейчас не нужно встречаться «офлайн» в одном месте. Каждый участник сделки может просто выбрать удобную для себя нотариальную контору и поучаствовать в процедуре, которая пройдёт в видеоформате по защищённым каналам связи.В прошлом году эту инновационную технологию тщательно отработали. Сейчас её применяют повсеместно – популярность онлайн-формата растёт с каждым месяцем. Показательно, что лишь за первый квартал этого года дистанционно удостоверенных сделок стало на треть больше, чем за весь 2021 год. Да и сама процедура становится более комфортной. Если поначалу на удостоверение одной сделки уходило по несколько часов, то сейчас процедура занимает не более часа.Важно отметить, что по степени безопасности дистанционные сделки не уступают традиционному, очному формату. Нотариусы, как и всегда, проводят комплексную юридическую экспертизу. Кроме того, они обязательно выясняют реальную волю участников и несут солидарную имущественную ответственность.- Сейчас цифровые форматы реально встали на рельсы и развиваются. При том, что мы понимаем - многое в них, как говорится, "на вырост". Например, возможность передачи на хранение нотариусу электронных документов, как и другие удалённые действия. Чем больше будет цифровой составляющей в повседневной жизни — тем больше это будет востребовано, - сказал Константин Корсик.Большая ценаКак показывает практика, сейчас всё больше людей начинают осознавать риски, которые неизбежно присутствуют при заключении договоров в простой письменной форме. Поэтому многие выбирают нотариальное удостоверение, ведь оно даёт правовые гарантии всем участникам. При этом оно весьма демократично по стоимости и чаще всего - дешевле услуг разных посредников и юрисконсультов, у которых к тому же нет имущественной ответственности, как у нотариусов.- Вы, конечно, можете застраховать сделку, которая прошла в простой письменной форме. Но придётся ежегодно вносить страховые взносы. Тогда как нотариус в силу закона несёт имущественную ответственность бессрочно и без каких-либо дополнительных расходов со стороны участников сделки, - говорит член Правления ФНП Александра Игнатенко.Кроме того, там, где нет обязательной нотариальной формы, ушлые посредники нередко завышают стоимость своих услуг. Но стоит только появиться нотариату - цены снижаются.- Взять, например, отчуждение недвижимости, которая находится в долевой собственности. Эти сделки уходят из-под обязательной нотариальной формы, если объект продаётся целиком, и появляется альтернатива - готовить их с помощью посредников... У которых цены стали доходить до 60 тыс. рублей. Тогда как у нотариуса вы заплатите не более 25–27 тысяч, - объясняет Александра Игнатенко. - Немаловажно и то, что нотариус работает в режиме «одного окна». Он самостоятельно запрашивает юридически значимые документы, проверяет чистоту сделки, помогает участникам составить договор и разобраться во всех деталях, направляет документы на регистрацию и так далее.Удивительно, но некоторые организации умудряются взять с граждан деньги даже за те действия, которые в нотариальных конторах можно получить без дополнительных оплат! Например, «помощники» предлагают за вознаграждение составить проект брачного договора, уверяя наивных граждан, что платить нотариусу за эту услугу уже не придётся. Однако они «забывают» сказать, что нотариус в любом случае должен удостоверить брачный договор, и составление текста входит в это нотариальное действие. Оплачивать его отдельно - не нужно.Вошли в положениеВ конце февраля ФНП объявила о том, что беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик освобождаются от оплаты услуг правового и технического характера при совершении нотариальных действий. Сейчас география помощи беженцам охватывает практически все регионы страны.Показательно, что лишь за первые полтора месяца совершено почти 22 тыс. «льготных» нотариальных действий.Важно отметить, что социальная ответственность нотариата не ограничивается разовыми акциями. Жители России ежегодно получают льготы при совершении нотариальных действий на сумму более чем в 2,5 млрд. рублей. Более того, эта практика постоянно усиливается. Так, в прошлом году совершили 2,7 млн. действий с применением льгот, что на 11% превысило показатель 2020-го и в полтора раза — показатели четырехлетней давности.Примечательно, что все социальные инициативы реализуются полностью за счёт нотариата, без какого-либо возмещения из бюджетных средств. При этом ФНП прилагает все силы, чтобы растущие социальные расходы не влияли на стоимость обращения к нотариусу.Новые платформыВ ходе пресс-конференции отдельное внимание уделили публичным реестрам нотариата. И неспроста. Статистика показывает, что количество обращений к ним выросло в 2 раза. Так в 2021 году доверенности проверяли 3,9 млн. раз, сведения о залоге движимого имущества искали 6,8 млн раз, а данные по наследственным делам — 3,6 млн раз. Эксперты уверены – благодаря тому, что люди всё чаще используют возможность проверить юридически значимую информацию, серьезно укрепляется законность и стабильность гражданского оборота. Именно поэтому ФНП не только поддерживает уже существующие сервисы, но и запускает новые.Например, в конце прошлого года запустили в работу реестр распоряжений об отмене доверенностей, выданных в простой письменной форме. Теперь отменить такую доверенность можно непосредственно из дома или из любого другого удобного места, где есть доступ в интернет.Кроме того, в апреле этого года нотариусы присоединились к проекту Федеральной налоговой службы по обороту машиночитаемых документов на блокчейн-платформе ведомства.- Нотариат обеспечит надёжный и удобный оборот доверенностей в цифровой форме. Это также сильно ускорит множество юридически значимых действий, - заявил Константин Корсик.Кроме повсеместно доступных и бесплатных сервисов, появилось такое звено безопасности, как QR коды на бумажных нотариальных документах. Основой для этого и многих других электронных новшеств стала цифровая платформа, которую нотариат выстроил и продолжает развивать за собственный счёт.Активно развивается и корпоративная сфера. В прошлом году в 1,5 раза увеличилось число удостоверенных решений органов управления и участников юрлиц — до 283,8 тысяч. На 28% больше стало удостоверенных договоров залога и на 10% — договоров отчуждения долей в уставном капитале. Удостоверение сделок между юрлицами и решений внутри компаний снижает риски судебных споров, помогает собственникам защитить свои интересы и бизнес. Поэтому особенно актуальны «корпоративные» законопроекты, которые сейчас обсуждают в экспертном сообществе.