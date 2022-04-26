Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В Александрове после взрыва гранаты в парке Сосенки пострадали пять человек. Об этом пишут коллеги из изданияЧП произошло вечером 25 апреля. Сообщается, что гранату в людей бросил пьяный местный житель. Таким образом он выступил против благоустройства парка.В 17:21 на пульт дежурного службы «112» поступило сообщение о взрыве. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали пять человек. Человек, взорвавший боеприпас, является участником боевых действий в Чечне. Следователи выясняют все подробности происшествия.Постадавших доставили в Александровскую районную больницу. В город прибыл врио замгубернатора Владимирской области Константин Баранов, а также глава администрации Александровского района Анна Кузнецова.