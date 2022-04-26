С января по март в суды подано 231 заявление на 261,6 млн рублей. Взыскано 73,3 млн рублей.

Пятеро руководителей предприятий-должников за электроэнергию оштрафованы на 40 тысяч рублей. Среди них: «Водоканал-Сервис» из Петушинского района, МУП «Водоканал» Юрьев-Польского района, МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Тасинский бор», «Водаканал» Александровского района, «СТК Стратегия».На конец I квартала 2022 года просроченная дебиторская задолженность клиентов превысила 1,1 млрд рублей. При этом более половины, 680,6 млн рублей, приходится на ресурсоснабжающие организации.С января по март в суды подано 231 заявление на 261,6 млн рублей. Взыскано 73,3 млн рублей.