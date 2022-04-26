38-летний житель Александрова в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в людей....

38-летний житель Александрова в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в людей. Региональным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело. С места событий - Никита Тарбеев.Будущий парк "Сосенки" - сейчас о подрыве гранаты здесь напоминает только сигнальная лента и небольшое углубление в земле. Взрыв прогремел в половине шестого вечера. Местные жители рассказывают: он был слышен по всей округе. Накануне на участке начались строительные работы - "Сосенки" в этом году вошли в программу "Комфортная городская среда", и сотрудники александровской мэрии пришли проинспектировать объект. В этот момент в сквере с подругой отдыхал 38-летний житель города - то ли он был против вырубки зеленых насаждений, то ли чиновники и строители мешали ему отдыхать - мужчина достал из кармана гранату и кинул в толпу людей...Ксения Волкова, жительница г. Александров:- Мы с мужем стояли на кухне, готовили тесто. И бабахнуло так, что у нас аж окна затрещали по всей квартире. Мы посмотрели в окошко, ничего не поняли, подумали, что это где-то там, во дворах. Забылись на секунду, стою, посуду мою, слышу вой сирены, вышла на балкон - а тут уже скорая, пожарная, реанимация.Дмитрий Барков, пострадавший:- У меня осколки из двух ног достали, рука немного... Шесть швов наложили - я пострадал легче всех остальных.Дмитрий Барков - руководитель предприятия, которое занималась геодезическими изысканиями в "Сосенках".- На бревне спиленном сидела какая-то женщина, явно не в трезвом состоянии, что-то там кричала. Но, честно говоря, не обращаешь на пьяных людей внимание. Начали разбираться, потом появился какой-то парень, тоже начал что-то кричать. Ну, а дальше что-то кинул. Все подумали, камень. Обернулись - и как раз бабахнуло.Всего пострадали пять человек, в том числе главный архитектор Александрова - у всех осколочные ранения, у некоторых переломы. Троих привезли на скорой, двое добрались до районной больницы сами. Всех пациентов успешно прооперировали, их жизни сейчас ничего не угрожает.Алексей Сизиков, заведующий травматологическим отделением Александровской районной больницы:- Состояние у большинства средней степени тяжести, у одного пациента был травматический шок - состояние тяжелое. Он сразу был поднят в операционную, где были проведены противошоковые мероприятия.Как рассказывают медики, извлеченные осколки говорят о том, что взрывное устройство, скорее всего, было самодельным.- На допросе подозреваемый рассказал, что гранату две недели назад он купил у своего знакомого, с которым они вместе распивали спиртные напитки. Следователи провели обыски в квартирах и гаражах мужчин. В настоящий момент решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Сам он свою причастность к преступлению не отрицает.Никита Тарбеев, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»