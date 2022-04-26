Потеряв ключи, он не смог самостоятельно освободиться.

Житель Коврова, пытаясь выйти из запоя, пристегнул себя наручниками к батарее. О курьёзном инциденте рассказали местные .«В 3:11 дежурная смена отряда направилась в южную часть города, где в частном доме мужчина не мог снять наручники. Он приковал себя к радиатору отопления, чтобы не пить», - рассказывает спасатель Михаил Быков.Дверь в жилище оказалась закрыта, но звонивший утверждал, что находится внутри. Сотрудники ведомства вызвали полицию.«Решено было проникнуть в дом. Один из полицейских попал залез через окно, обнаружил хозяина жилища, сидящего возле батареи с запасом спиртного. Просившего о помощи освободили», - добавил Михаил.Некоторое время вместе с владельцем дома они искали ключи от входной двери. Нашли. Напоследок он отвёл всех в сторону и сказал: «Ребят, на будущее, ключи - тут».На всю «спецоперацию» у ковровчан ушло полтора часа.