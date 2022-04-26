Сегодня свой профессиональный праздник отмечают российские нотариусы. Современный нотариат...

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают российские нотариусы. Современный нотариат постоянно совершенствуется, активно включаясь в процесс цифровизации гражданского оборота.Сейчас с помощью двух нотариусов, разделённых расстоянием, можно оформить сделку, например, покупку недвижимости. Можно удостоверить документы, в частности, те, которые размещены в сети интернет. Это поможет обеспечить доказательства, необходимые в ходе судебного разбирательства. Современный нотариус- квалифицированный и разносторонний юрист.