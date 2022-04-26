Семиклассник Максим Чобан из Новкинской школы Камешковского района стал победителем Всероссийского...

Семиклассник Максим Чобан из Новкинской школы Камешковского района стал победителем Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ "Отечество". Как сообщает администрация Владимирской области, его работа была посвящена истории создания отряда «Внуки Александра Невского» в Новкинской школе 1998 – 2003 годах.За победу Максим будет занесён в федеральный реестр «Одарённые дети России».Среди призеров:- одиннадцатиклассник муромской школы №8 Владимир Евдокимов (2 место);- одиннадцатиклассник Бутылицкой школы Меленковского района Евгений Кузьмин (3 место).Дипломантами стали еще 4 школьника из Владимирской области.Наши поздравления ребятам и их наставникам!