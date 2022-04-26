Слияние Юрьев-Польского историко-архитектурного музея и ВСМЗ не планируется, но возможно, если с...

Слияние Юрьев-Польского историко-архитектурного музея и ВСМЗ не планируется, но возможно, если с инициативой выступит Минкульт. Так слухи о грядущем объединении прокомментировал гендиректор музея-заповедника Сергей Рыбаков.Жемчужина "Малого Золотого Кольца", Юрьев-Польский музей когда-то входил в состав большой музейной империи. Но со временем обрел самостоятельность и сейчас основное финансирование получает из регионального бюджета. В фондах хранятся почти 17 тысяч предметов, это и исторические экспонаты, и духовные реликвии, но главное богатство музея - его архитектурные памятники, и их состояние вызывает опасения у специалистов. В серьезной и скорейшей реставрации нуждается белокаменный Георгиевский собор - последний в стране домонгольский храм, и ансамбль Михайло-Архангельского монастыря.Сергей Рыбаков, директор Владимиро-Суздальского Музея-заповедника:- Я понимаю, что по определенным причинам этот вопрос возникает и его будирует отнюдь не музей-заповедник. Ну, мы все всё понимаем - это и судьба Георгиевского собора, и потому, что Юрьев-Польский музей был в составе музея-заповедника. Полностью здесь решение принимает Министерство культуры, как учредитель музея-заповедника. Мы тут никаких решений не принимаем.