Стал известен режим работы почтовых отделений во Владимирской области в майские праздники. 30...

Стал известен режим работы почтовых отделений во Владимирской области в майские праздники.30 апреля и 8 мая рабочий день в почтовых отделениях закончится на час раньше.1 и 9 мая - выходные дни.2 мая Почта России будет работать в стандартном режиме.3 мая почтовые отделения будут работать по субботнему графику, а 10 мая – по графику воскресенья.С 4 по 7 мая Почта России будет работать в стандартном режиме.Фото: https://pixabay.com/ru/