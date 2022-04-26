Стал известен режим работы почтовых отделений во Владимирской области в майские праздники.
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Стал известен режим работы почтовых отделений во Владимирской области в майские праздники.
30 апреля и 8 мая рабочий день в почтовых отделениях закончится на час раньше.
1 и 9 мая - выходные дни.
2 мая Почта России будет работать в стандартном режиме.
3 мая почтовые отделения будут работать по субботнему графику, а 10 мая – по графику воскресенья.
С 4 по 7 мая Почта России будет работать в стандартном режиме.
Фото: https://pixabay.com/ru/