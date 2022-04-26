Сергей Рыбаков больше не гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника. У руководителя главного музея области истёк годовой контракт на занимаемую должность 25 апреля этого года.

Сергей Рыбаков больше не гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника. У руководителя главного музея области истёк годовой контракт на занимаемую должность 25 апреля этого года. Теперь он переведен в статус исполняющего обязанности генерального директора – сообщили в пресс-службе музея-заповедника. Алексей Дудин, пресс-секретарь Владимиро-Суздальского музея-заповедника Из Министерства культуры Российской Федерации поступил Приказ о назначении Рыбакова Сергея Евгеньевича исполняющим обязанности