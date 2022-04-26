Сегодня - годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Крупнейшая техногенная...

Сегодня - годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции.Крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва реактора был полностью разрушен четвертый энергоблок АЭС. В окружающую среду было выброшено колоссальное количество радиоактивных веществ. В ликвидации последствий аварии участвовали около шестисот тысяч граждан Советского Союза. Среди бойцов атомного фронта были и две с половиной тысячи жителей Владимирской области. Сейчас в регионе проживают тысяча двести шестьдесят девять инвалидов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Активисты организации "Союз Чернобыль" сегодня соберутся почтить память жертв катастрофы. У монумента "Крылья" на Большой Московской - первого мемориала чернобыльцам в России - через несколько минут начнется митинг.