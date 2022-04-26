В результате ЧП пострадали пять человек.

В Александрове возбуждено уголовное дело по факту в парке Сосенки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, около 17 часов 20 минут 38-летний подозреваемый, находясь в лесопарковой зоне недалеко от улицы Фабрика Калинина, в ходе словесной ссоры с группой мужчин бросил в них гранату. Осколочные ранения получили пять человек. Злоумышленника задержали.На допросе он пояснил, что купил боеприпас около двух недель назад у знакомого, с которым выпивал. Причастность к совершению преступления фигурант не отрицает.«Решается вопрос об аресте обвиняемого. Следователи провели обыски в гаражах и дома у подследственного, допрошены участники трагедии», - уточнили в Следкоме.По предварительным , в списке пострадавших главный архитектор Александровского района Виталий Степанов, его заместитель Игорь Барков, заместитель руководителя МБУ «Благоустройства», директор МУП «Горсстройзаказчик» Георгий Авраамов, а также два представителя подрядчика.Расследование уголовного дела продолжается.