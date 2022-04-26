Четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести, один − в тяжёлом.

Врачи ОКБ и Александровской районной больницы оказывают всю необходимую помощь пяти пострадавшим от. Четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести, один − в тяжёлом.«К лечению подключились травматологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи. После операций двое пострадавших находятся в реанимации, ещё трое проходят лечение в травматологическом отделении. В настоящее время жизни раненых ничего не угрожает. Двоих пациентов планируется перевести из реанимации в палату травматологии», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Одному человеку проводится специальное обследование, включающее лучевые методы диагностики и офтальмологический осмотр.Напомним, что накануне вечером в ходе конфликта пьяный мужчина бросил в группу людей гранату. Подозреваемый задержан.Ситуация находится на контроле у врио губернатора.