Четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести, один − в тяжёлом.
Врачи ОКБ и Александровской районной больницы оказывают всю необходимую помощь пяти пострадавшим от. Четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести, один − в тяжёлом.
«К лечению подключились травматологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи. После операций двое пострадавших находятся в реанимации, ещё трое проходят лечение в травматологическом отделении. В настоящее время жизни раненых ничего не угрожает. Двоих пациентов планируется перевести из реанимации в палату травматологии», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.
Одному человеку проводится специальное обследование, включающее лучевые методы диагностики и офтальмологический осмотр.
Напомним, что накануне вечером в ходе конфликта пьяный мужчина бросил в группу людей гранату. Подозреваемый задержан.
Ситуация находится на контроле у врио губернатора.