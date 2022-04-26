Вечером 25 апреля в «Сосенки парк» (особо охраняемая природная территория) прогремел взрыв, на...

Вечером 25 апреля в «Сосенки парк» (особо охраняемая природная территория) прогремел взрыв, на место незамедлительно выехали все оперативные службы.Как сообщают наши коллеги из газеты "Новый город Александров", парк попал в национальный проект «Комфортная городская среда», в 2022 году здесь должны пройти работы по благоустройству, стоимость работ более 29 миллионов рублей.25 апреля на место выехала комиссия, которая совместно с подрядчиком определяли очередность работ, и уже начался первый спил санитарной вырубки деревьев. На месте находились главный архитектор Александровского района (начальник управления строительства и архитектуры Александровского района) Виталий Дмитриевич Степанов, его заместитель Игорь Юрьевич Барков, заместитель руководителя МБУ «Благоустройства», директор МУП «Горсстройзаказчик» Георгий Апостолович Авраамов, и два представителя подрядчика.Начавшиеся работы по благоустройству якобы не понравились местному жителю, очевидцы утверждают, что он стал угрожать и говорить, что не позволит спиливать здесь деревья.«В 17:21 на пульт дежурного службы «112» поступило сообщение о взрыве на территории «Сосенки парк», на место было отправлены все оперативные службы», — сообщили журналистам газеты в управлении ГО и ЧС по Александровскому району.По предварительным данным, этот мужчина бросил гранату в людей, в результате взрыва пострадали пять человек. Все они были срочно госпитализированы в Александровскую районную больницу. Все пострадавшие находятся в реанимации с осколочными ранениями. По информации источников газеты, больше всего пострадали известные в районе люди Георгий Авраамов и Виталий Степанов. В АРБ были вызваны специалисты «Медицины катастроф», также в Александров срочно прибыл врио заместителя губернатора Владимирской области Константин Николаевич Баранов, в больнице находилась и глава администрации Александровского района Анна Кузнецова. Вместе они оказывали поддержку родственникам пострадавших.В полиции города Александрова сообщили, что по «горячим следам» сотрудниками ОМВД России по Александровскому району был задержан подозреваемый мужчина. Источники газеты утверждают, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, также мужчина являлся участником боевых действий в Чечне.Сейчас следователи выясняют все детали этого происшествия.Фото: https://stock.adobe.com/ru/