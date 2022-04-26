Вечером 25 апреля в «Сосенки парк» (особо охраняемая природная территория) прогремел взрыв, на...
Вечером 25 апреля в «Сосенки парк» (особо охраняемая природная территория) прогремел взрыв, на место незамедлительно выехали все оперативные службы.
Как сообщают наши коллеги из газеты "Новый город Александров", парк попал в национальный проект «Комфортная городская среда», в 2022 году здесь должны пройти работы по благоустройству, стоимость работ более 29 миллионов рублей.
25 апреля на место выехала комиссия, которая совместно с подрядчиком определяли очередность работ, и уже начался первый спил санитарной вырубки деревьев. На месте находились главный архитектор Александровского района (начальник управления строительства и архитектуры Александровского района) Виталий Дмитриевич Степанов, его заместитель Игорь Юрьевич Барков, заместитель руководителя МБУ «Благоустройства», директор МУП «Горсстройзаказчик» Георгий Апостолович Авраамов, и два представителя подрядчика.
Начавшиеся работы по благоустройству якобы не понравились местному жителю, очевидцы утверждают, что он стал угрожать и говорить, что не позволит спиливать здесь деревья.
«В 17:21 на пульт дежурного службы «112» поступило сообщение о взрыве на территории «Сосенки парк», на место было отправлены все оперативные службы», — сообщили журналистам газеты в управлении ГО и ЧС по Александровскому району.
По предварительным данным, этот мужчина бросил гранату в людей, в результате взрыва пострадали пять человек. Все они были срочно госпитализированы в Александровскую районную больницу. Все пострадавшие находятся в реанимации с осколочными ранениями. По информации источников газеты, больше всего пострадали известные в районе люди Георгий Авраамов и Виталий Степанов. В АРБ были вызваны специалисты «Медицины катастроф», также в Александров срочно прибыл врио заместителя губернатора Владимирской области Константин Николаевич Баранов, в больнице находилась и глава администрации Александровского района Анна Кузнецова. Вместе они оказывали поддержку родственникам пострадавших.
В полиции города Александрова сообщили, что по «горячим следам» сотрудниками ОМВД России по Александровскому району был задержан подозреваемый мужчина. Источники газеты утверждают, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, также мужчина являлся участником боевых действий в Чечне.
Сейчас следователи выясняют все детали этого происшествия.
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