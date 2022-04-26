Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области...

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Александрова. Он подозревается в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.По версии следствия, около 17 часов 20 минут 25 апреля 2022 года подозреваемый, находясь в лесопарковой зоне недалеко от улицы Фабрика Калинина города Александров, в ходе словесного конфликта с группой мужчин кинул в них приведенный в боевую готовность предмет, похожий на гранату. В результате детонации, осколочные ранения получили 5 человек, которые доставлены в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести.Со слов подозреваемого он приобрел боевое орудие около двух недель назад у знакомого мужчины, с которым совместно употребляли спиртное. Причастность к совершению указанного преступления мужчина не отрицает.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями СК России проведены обыски в гаражах, жилище подозреваемого, а также иных лиц, допрошены участники произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.Фото: https://www.freepik.com/