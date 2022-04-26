Приговором Александровского городского суда от 25 апреля 2022 года признан виновным в нарушении...

Приговором Александровского городского суда от 25 апреля 2022 года признан виновным в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.Как сообщили в пресс-службе Александровского городского суда, подсудимый, управляя технически-исправным грузовым фургоном в Александрове, после осуществления разгрузки в магазине, начал движение задним ходом по тротуару с целью выезда на проезжую часть дороги, и совершил наезд на пешехода, которая находилась на тротуаре позади автомобиля. В результате наезда пешеход получила телесные повреждения, с которыми была госпитализирована в больницу, где впоследствии скончалась.По итогам рассмотрения дела судом подсудимому назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.При назначении наказания судом в качестве смягчающих обстоятельств учтены признание вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие двух малолетних детей, принесение извинений потерпевшей, которая приняла их и не настаивала на строгом наказании подсудимого.Кроме того, ранее подсудимый никогда не привлекался к уголовной и административной ответственности в сфере безопасности дорожного движения.Фото автора Craig Adderley: Pexels