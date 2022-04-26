Уточнить наличие налоговой задолженности можно как раз сегодня. В инспекциях региона проходят Дни...

Уточнить наличие налоговой задолженности можно как раз сегодня. В инспекциях региона проходят Дни отрытых дверей.Все желающие могут обратиться в любое отделение и получить разъяснения специалистов по вопросам о налоговых вычетах на лечение, обучение, жилье и прочее. Там же расскажут о подключении к личному кабинету налогоплательщика, с помощью которого можно оформлять вычет и оплачивать налоги, не выходя из дома. Владимирцев ждут с девяти утра до восьми вечера. Сегодня, а также 28 апреля.