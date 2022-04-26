26 апреля в Гусь-Хрустальном районе на автодороге «Селимово — Заколпье — Яковка» произошла...

26 апреля в Гусь-Хрустальном районе на автодороге «Селимово — Заколпье — Яковка» произошла смертельная авария. На месте происшествия работала полиция и сотрудники МЧС.По предварительным данным, в 2:30 ночи 32-летний водитель автомобиля «Ford Focus» не справился с управлением при прохождении поворота и вылетел с трассы в лесной массив, где врезался в дерево. В результате аварии водитель скончался на месте. В автомобиле также находились двое пассажиров, один из них был госпитализирован, второй – отправлен на амбулаторное лечение.Фото: УГИБДД по Владимирской области