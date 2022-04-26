Подельники украли 110 тысяч рублей.

Полиция Кольчугинского района задержала двух лжесантехников, которые совершили разбойное нападение на пенсионерку. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В марте прошлого года 31-летний и 33-летний жители Александровского района под видом сантехников, проникли в квартиру к 78-летней бабушке. Они потребовали выдать сбережения пожилой женщины. Один из фигурантов угрожал ей ножом. Подельники украли 110 тысяч рублей.Сейчас они арестованы и уже дали признательные показания.Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.