Сдать объект рассчитывают до конца текущего года.

Обманутым дольщикам пообещали начать снос лишних этажей сразу после майских праздников. О методе ввода дома в эксплуатацию рассказал врио губернатора Александр Авдеев.«К апрелю разработали проект демонтажа. Провели переговоры с жителями дома. Они готовы выехать на время проведения работ. Еще раз повторю - другого варианта узаконить дом у фирмы-застройщика нет. В противном случае его ждёт уголовная ответственность», - подчеркнул глава региона.К середине мая у девятиэтажки появится ограждение, а строители приступят к разбору крыши. Сдать объект рассчитывают до конца текущего года.Подробнее о мытарствах владимирцев, которые с 2016 года ждут ключей от квартир, можно прочитать .