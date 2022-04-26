В этом заверил депутат Госдумы Игорь Игошин.

Вантовый мост через Оку уже в следующем году объединит два берега.Муромское сооружение - одно из 330 искусственных сооружений, расположенных на строящемся автобане М-12.Общая длина путепровода превысит 1,3 километра. Вес конструкции - 7 тысяч тонн. Для движения транспорта предусмотрены по две полосы шириной почти четыре метра в каждом направлении.«Объект соединит два берега реки во Владимирской и Нижегородской областях. По сообщению Главгосэкспертизы движение автомобилей по нему начнётся уже к концу следующего года. В мае 2023-го произведут замыкание руслового пролета моста, а в четвертом квартале - пуск машин», - сообщил в своём аккаунте в депутат Госдумы Игорь Игошин.Добавим, что муромский - единственный вантовый мост на протяжении всей скоростной трассы «Москва-Казань».