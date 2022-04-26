Проводится предварительное следствие. Расследование находится на контроле Муромской горпрокуратуры.

В Муроме возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего ООО «Карьер+». Об этом рассказала официальный представитель прокуратуры Владимирской области Татьяна Логинова.Установлено, что 23 марта стропальщик компании при выполнении погрузочных работ получил травмы, от которых впоследствии умер. Причиной несчастного случая послужили нарушения требований безопасности. По результатам прокурорской проверки СУ СК завёл уголовное дело.Проводится предварительное следствие. Расследование находится на контроле Муромской горпрокуратуры.