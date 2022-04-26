В рамках субботника, прошедшего во Владимире 23 апреля, муниципальные коммунальные службы и...

В рамках субботника, прошедшего во Владимире 23 апреля, муниципальные коммунальные службы и волонтеры традиционно благоустраивали, в частности, территорию мемориального Князь-Владимирского кладбища. Владимирцы убирали прошлогоднюю листву, ломаные и упавшие ветки на межквартальных дорожках старого городского погоста и, совместно со специалистами МКУ «Благоустройство», реставрировали надписи с именами и фамилиями советских воинов, умерших от фронтовых ранений в госпиталях города Владимира в военные годы.Как сообщили в пресс-службе администрации города Владимира, в субботнике на Князь-Владимирском мемориале участвовали более 90 горожан, собрано и вывезено около 8 тонн опавших ветвей вековых деревьев, листвы и порубочных остатков.Работы по косметическому ремонту воинского мемориала, Огня Памяти и благоустройству территории старого кладбища продолжаются. На работы ежедневно направляются по 8 рабочих и 2 единицы спецтехники МКУ «Благоустройство».Фото: https://vladimir-city.ru/