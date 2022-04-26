В 15:16 25 апреля 2022 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

В 15:16 25 апреля 2022 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме №61 в селе Ненашевское Юрьев-Польского района.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Вызов в пожарную охрану был совершен несвоевременно и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 48 кв. м. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество дома. Погибших и пострадавших нет.На тушение пожара привлекались 2 единицы техники 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/