В Суздале продолжается подготовка к празднованию 1000-летия города. Об этом сообщили на официальном...

В Суздале продолжается подготовка к празднованию 1000-летия города. Об этом сообщили на официальном telegram-канале администрации Владимирской области.Уже сделано:отремонтированы дороги на улицах Садовой, Пожарского, Покровскойреконструирована котельная по ул. ЛеснойВ работе:ведётся реконструкция объектов культурного наследия федерального и регионального значенияидёт благоустройство парка им. 950-летия Суздаля, где создаётся спортивная зона с памп-треком и велодромомБудет сделано:ремонт улиц Ленина, Иванова гора и Калининакапремонт мостов через р.Каменка по ул. Слободской и через р.Мжара на ул. Ленинамодернизация двух артезианских скважинувеличение парковочных местстроительство школы на 1200 местремонт кровли, фасада и ограждения Суздальского дома-интерната для престарелых и инвалидовблагоустройство территорий, где расположены бюст князя Д.М. Пожарского и памятник суздальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войныФото: Ирина Стеч