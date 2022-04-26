В Суздале продолжается подготовка к празднованию 1000-летия города. Об этом сообщили на официальном...
В Суздале продолжается подготовка к празднованию 1000-летия города. Об этом сообщили на официальном telegram-канале администрации Владимирской области.
Уже сделано:
отремонтированы дороги на улицах Садовой, Пожарского, Покровской
реконструирована котельная по ул. Лесной
В работе:
ведётся реконструкция объектов культурного наследия федерального и регионального значения
идёт благоустройство парка им. 950-летия Суздаля, где создаётся спортивная зона с памп-треком и велодромом
Будет сделано:
ремонт улиц Ленина, Иванова гора и Калинина
капремонт мостов через р.Каменка по ул. Слободской и через р.Мжара на ул. Ленина
модернизация двух артезианских скважин
увеличение парковочных мест
строительство школы на 1200 мест
ремонт кровли, фасада и ограждения Суздальского дома-интерната для престарелых и инвалидов
благоустройство территорий, где расположены бюст князя Д.М. Пожарского и памятник суздальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Фото: Ирина Стеч