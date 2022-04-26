Частный жилой дом загорелся в селе Ненашевское Юрьев-Польского района в понедельник, 25 апреля. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Вызов в пожарную охрану

Частный жилой дом загорелся в селе Ненашевское Юрьев-Польского района в понедельник, 25 апреля. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Вызов в пожарную охрану был совершен несвоевременно и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар на площади 48 кв. м. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество дома. Никто не пострадал. На