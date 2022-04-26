Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Подрыв гранаты Осколочные ранения получили пять человек....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Подрыв гранатыОсколочные ранения получили пять человек. Подробности взрыва в парке Александрова. Кто виновник?- Герои ЧернобыляТрагедия и подвиг, о которых не забудут никогда. Во Владимире почтили память земляков-ликвидаторов чернобыльской аварии.- Ночные хоккеистыВпереди - матч с президентом Владимиром Путиным. Как владимирские спортсмены готовятся к "Ночной хоккейной лиге"?