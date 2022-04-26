Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Подрыв гранаты
Осколочные ранения получили пять человек....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Подрыв гранаты
Осколочные ранения получили пять человек. Подробности взрыва в парке Александрова. Кто виновник?
- Герои Чернобыля
Трагедия и подвиг, о которых не забудут никогда. Во Владимире почтили память земляков-ликвидаторов чернобыльской аварии.
- Ночные хоккеисты
Впереди - матч с президентом Владимиром Путиным. Как владимирские спортсмены готовятся к "Ночной хоккейной лиге"?