Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Подрыв гранаты
Взрыв в парке Александрова. Осколками...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Подрыв гранаты
Взрыв в парке Александрова. Осколками серьёзно ранены пятеро. Где виновник нашёл гранату?
- Герои Чернобыля
Трагедия и подвиг, которые не забудут никогда. Во Владимире почтили память земляков-ликвидаторов чернобыльской аварии.
- Экстрим-старты
И кросс-фит в противогазе и полном обмундировании. Как соревнования спасателей помогают в экстремальных условиях?