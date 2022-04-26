Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Подрыв гранаты Взрыв в парке Александрова. Осколками...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Подрыв гранатыВзрыв в парке Александрова. Осколками серьёзно ранены пятеро. Где виновник нашёл гранату?- Герои ЧернобыляТрагедия и подвиг, которые не забудут никогда. Во Владимире почтили память земляков-ликвидаторов чернобыльской аварии.- Экстрим-стартыИ кросс-фит в противогазе и полном обмундировании. Как соревнования спасателей помогают в экстремальных условиях?