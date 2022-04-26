Владимирцы вспоминают подвиг чернобыльцев спустя 36 лет. 36 лет. Столько прошло с момента одной из самых страшных мировых катастроф – аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В

Владимирцы вспоминают подвиг чернобыльцев спустя 36 лет. 36 лет. Столько прошло с момента одной из самых страшных мировых катастроф – аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В ликвидации последствий аварии участвовали 663 жителя Владимира. В их числе водители, механики, строители, врачи, военнослужащие, представители других специальностей. Они как и сотни людей из разных уголков страны выполняли свой