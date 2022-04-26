Белый дом уже разместил лот на госзакупках.

Во Владимире за 2,4 млн рублей разработают проект строительства приюта для бездомных собак. Белый дом уже разместил лот на госзакупках. Заявки принимаются до 6 мая, итоги подведут 12-го. Сдать работу необходимо до 31 марта 2023 года.Власти намерены разместить объект на улице Мещерской. В состав учреждения войдут пять зон: административно-бытовая; производственная; содержания животных; хранения сырья; обеззараживания отходов.Ожидается, что здесь появится 230 индивидуальных вольеров, 10 клеток группового содержания четвероногих и 10 для щенков. Для кошек создадут шесть групповых вольеров, один из которых выделят под котят.На территории оборудуют два участка для выгула. Общая площадь «дома» для братьев наших меньших составит 14 272 квадратных метра.