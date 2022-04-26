Сотрудники ЭнергосбыТ Плюс за день отключили электроэнергию у двухсот пятидесяти должников. Такой...

Сотрудники "ЭнергосбыТ Плюс" за день отключили электроэнергию у двухсот пятидесяти должников. Такой масштабный рейд проводился впервые. Как это было, посмотрел Артём Яковенко.Когда должники не берут трубку домофона, на помощь приходят соседи. Это проспект Строителей. Со злостным неплательщиком приходится общаться через закрытую дверь. Квартира обесточена, но запал борьбы в мужчине еще не иссяк.- Письменное уведомление должно было поступать, чтобы я его подписал собственноручно!- Закон этого не требует.- С какого перепоя этого не требует?!- Если не будет возвращена электроэнергия, получается, я могу подать на вас в суд!- Да, пожалуйста, мы готовы.Когда квартиру отключают за долги, рубильник пломбируют. А такой красный след остается от пломбы, если её срывают. Как это неоднократно делали жильцы за стенкой. Они упорно игнорируют запреты и счета.- Обнаружен срыв пломб визуального контроля. Потребитель подключился самовольно.Самовольное подключение грозит административным штрафом от 10 до 15 тысяч рублей. После того, как квартиру в очередной раз отключили, неплательщик, а точнее, неплательщица вышла к сотрудникам "ЭнергосбыТ плюс".Ирина Борисенко:- Я в апреле должна заплатить первый взнос. Мне сказали до конца месяца заплатить и всё!- Какая там у вас сумма?- Сумма 50, плюс пени.- Вы были ограничены и подключились незаконно.- Ну вы не отключайте пока, я съезжу после обеда. Или сейчас поеду.- Сейчас лучше съездите. Если вы сегодня урегулируете этот вопрос - сегодня же свет у вас будет.Ирина одна из 250 клиентов, у которых сегодня погас свет за долги.Вернуть свет в дома такие нарушители смогут только после полного погашения долгов, оплаты пени, штрафа и стоимости подключения. "ЭнергосбыТ Плюс" идет должникам навстречу. До конца мая потребители, у которых образовалась задолженность, могут погасить её на выгодных условиях в рамках акции "Весна - тают пени".Ирина Великанова, руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ плюс", г. Владимир:- Можно, оплатив задолженность, списать все начисленные пени за весь период образования задолженности. Погасить задолженность можно в наших офисах г. Владимира: Мира, 61а, Верхняя Дуброва и Суздальский проспект, 11д.Общая задолженность перед владимирским филиалом за электроэнергию на сегодняшний день составляет 139 миллионов, за тепловую - 601 миллион рублей.Сотрудники "ЭнергосбыТ Плюс" сравнивают оплату электроэнергии с покупкой продуктов в магазине. Рассчитываться необходимо и за то и за другое, говорят в компании. Если долг действительно большой, компания готова рассмотреть обращения клиента в индивидуальном порядке.Артём Яковенко, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”