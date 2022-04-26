Дадут ли электрокарам зелёный свет? Во Владимире прошло очередное собрание владельцев...

Дадут ли электрокарам "зелёный свет"? Во Владимире прошло очередное собрание владельцев электромобилей. Оно состоялось на площади возле Белого дома. Что мешает развитию экокультуры, разбиралась Любовь Клюквина.Подмигивает фарами, играет окнами и зеркалами. Любимый автомобиль Евгения – «Тесла». Экологичный, экономичный и резвый электрокар. При желании в машине можно даже устроиться у камина.Евгений, владелец «Tesla»:- Динамика у нее мало с каким автомобилем может сравниться даже в данной ценовой категории. Это автомобиль-гаджет.Тут очень много функций. Смартфон, айфон - как-то его можно по-разному назвать. Вот этим он тоже задевает. Здесь полное управление с помощью монитора, с помощью этих колесиков: тормоз, газ, автопилот.Расход электрокаров радует, рассказывают автолюбители. Юрий Матвеев, владелец более простой модели, гибрида «Тойоты», приводит пример: 40-ка литров с параллельными подзарядками хватило на 1400 километров.- Все спрашивают: "Почему такой большой бензобак?" Я говорю: "Вот смотрите, тут две розетки: можно заряжать со шнуром, можно заряжаться от станции".Автомобиль Юрия как переход между мирами экологичных, электронных, и дизельных машин. В нем одновременно используются несколько источников энергии: и топливо, и электромотор.Юрий Матвеев, владелец электрокара:- Гибридная концепция чем интересна? Нет навесного оборудования: всяких ремней, гуров, насосов. Зимой очень хорошо. Все в одном: двигатель - он же генератор, он же и стартер, он же и карбюратор.Во Владимире объединить любителей электрокаров смог Алексей Бакшиев. Создал сообщество ВКонтакте, где публикует актуальную информацию для владельцев. Активно изучает "начинку" электромобилей. Таких машин в нашем регионе пока мало. Нет инфраструктуры. Недостаточно зарядных станций, а те, что есть, работают с перебоями и заряжают машины медленно.Алексей Бакшиев, организатор сообщества любителей электромобилей и гибридов:- При покупке автомобиля уже нужно заранее знать, где ты будешь заряжаться, потому что это очень важно. При покупке своего электромобиля я организовал зарядную станцию прямо напротив своего многоквартирного дома. Вывел от своей розетки туда провод.Владельцы электрокаров готовы к инвестициям. Хотят создать во Владимире специализированный сервис по обслуживанию электромобилей. И если город ещё не готов, ему помогут те, кто однажды пересел на экологичное авто.Любовь Клюквина, Андрей Синягин, «Вести-Владимир»