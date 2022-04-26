В Кольчугинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего и 33-летнего...

В Кольчугинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего и 33-летнего жителей Александровского района. Сообщникам предъявлено обвинение в совершении разбоя и кражи.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в марте прошлого года обвиняемые, под видом сантехников, проникли в квартиру к 78-летней жительнице города Кольчугино. Запугивая пожилую женщину, они потребовали выдать имеющиеся сбережения. Один из фигурантов обхватил руками пенсионерку и, схватив со стола кухонный нож, стал угрожать. В квартире сообщники обнаружили деньги в сумме 110 000 рублей. С похищенной суммой они скрылись.Причастные к разбойному нападению были задержаны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными управления уголовного розыска регионального УМВД во взаимодействии с коллегами из Кольчугинского ОМВД на территории соседнего Александровского района.На время следствия в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину они признали.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://stock.adobe.com/ru/