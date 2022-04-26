По состоянию на 26 апреля в медорганизациях региона действуют 246 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 26 апреля в медорганизациях региона действуют 246 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 69,1 процента из них занято (170), свободны 76 коек.145465 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 114 человек.За период наблюдения в области отмечен 3431 летальный случай, за сутки – 1 человек.Напомним, за сутки во Владимирской области стало известно о 52 новых случаях заражения коронавирусом, госпитализация потребовалась 21 жителю региона.Фото: https://pixabay.com/ru/