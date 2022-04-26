С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150367 владимирцев.

Во Владимирской области на 26 апреля выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 9 человек. Ещё 14 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 2 - в Ковровском, 6 - в Александровском, 8 - в Юрьев-Польском, 3 - в Гусь-Хрустальном, 8 - в Меленковском, по 1 - в Вязниковском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150367 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40941 заболевший во Владимире, 17714 - в Ковровском районе и 16549 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.