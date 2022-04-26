В результате ДТП пострадали два пассажира Форда.

Во Владимирской области в результате ДТП погиб водитель иномарки. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.Ночью на пятом километре трассы «Селимово — Заколпье — Вековка» 32-летний владелец «Форд Фокус» не справился с управлением. Легковушка перевернулась, угодила в кювет и врезалась в дерево.Автомобилист скончался на месте аварии. Среди пострадавших - два пассажира. Одному медики оказали помощь на месте происшествия, второго - госпитализировали.По факту случившегося проводится проверка.