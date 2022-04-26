Пятеро руководителей предприятий-должников за электроэнергию в I квартале 2022 года по искам...

Пятеро руководителей предприятий-должников за электроэнергию в I квартале 2022 года по искам «Энергосбыт Волга» были привлечены к административной ответственности по статье 14.61 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), газа, тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, сопряжённое с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате».Среди них руководители ООО «Водоканал-Сервис» (Петушинский район, судебные решения от 14.02.2022 и 9.03.2022), МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» (судебное решение от 9.02.2022, МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Тасинский бор» (судебные решения от 17.02.2022 и 28.02.2022), ООО «Водаканал» (Александровский район, судебное решение от 10.03.2022), ООО «СТК Стратегия» (г.Москва, судебное решение от 9.02.2022). Должностным лицам назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей. Для сравнения: за 2021 год в судебном порядке было признано 66 фактов нарушения руководителями предприятий-должников за электроэнергию ст. 14.61 КоАП РФ.На конец I квартала 2022 года просроченная дебиторская задолженность клиентов- юридических лиц за потреблённую электроэнергию гарантирующему поставщику «Энергосбыт Волга» составила 1 105,0 млн рублей. При этом более половины всей просроченной дебиторской задолженности – 680,6 млн рублей – приходится на ресурсоснабжающие организации. В отношении должников используются меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством. Основной акцент делается на судебно-претензионную работу.С января по март 2022 года в суд было подано 231 заявление на общую сумму 261,6 млн рублей. В I квартале в исполнительном производстве с юрлиц взыскано 73,3 млн рублей. В реестр требований кредиторов включены требования ООО «ЭСВ» на сумму 4,9 млн рублей. «Энергосбыт Волга» напоминает клиентам-юрлицам, что вовремя оплатить счета за электроэнергию можно с помощью удобных дистанционных сервисов компании. Используйте личный кабинет и мобильное приложение. Не копите задолженность: чем она больше, тем труднее её погасить. Для эффективного взаимодействия гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области предлагает подключить электронный документооборот. Его преимущества уже оценили более 4 000 клиентов «Энергосбыт Волга».