Водитель микроавтобуса отправится в тюрьму на 4 года за аварию с 4 погибшими. Напомним, что 1 октября 2021 года в ночное время 45-летний житель Чувашской Республики А. перевозил в своем

Водитель микроавтобуса отправится в тюрьму на 4 года за аварию с 4 погибшими. Напомним, что 1 октября 2021 года в ночное время 45-летний житель Чувашской Республики А. перевозил в своем микроавтобусе «Фольксваген» 9 пассажиров из Московской области в Республику Чувашия. Проезжая по трассе М-7 «Волга» в Гороховецком районе, в уставшем состоянии, он утратил контроль за